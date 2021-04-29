Решила довериться новичку на сайте и не прогадала. Таня справилась с заказом на Ура!!! Предложила свои варианты, которые подошли и я сама не увидела! Владеет , по-моему , всеми программами по иллюстрациям и графики! Очень рекомендую Спасибо