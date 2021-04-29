tatiana_life

Татьяна tatiana_life

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Достаточно опытная, позитивная, дружелюбная  любящая свою работу. Выполняю ее своевременно, и ответственно. Довожу дело до конца.

Предоставляю следующие услуги:

- Верстка страниц, книг, журналов, газет.

- Полиграфическая продукция:

Визитки, буклеты, флаеры, календари, этикетки, пригласительные.

- Наружная реклама.

Баннеры, стенды, таблички, роллап

- Логотипы.

- Макетирование стиля

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Отзывы заказчиков

guest_16006950581266
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Дизайн рекламного буклета на основе макета-послойника
Все выполнено в срок и по тз.
Приятно было с вами работать.
Ответный отзыв
omi4
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
4 года назад
Дизайн Таблички "Вызов администратора"
Все отлично!
всё хорошо.
Ответный отзыв
djoanst
Юлия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сверстать макет, все исходники есть
Решила довериться новичку на сайте и не прогадала. Таня справилась с заказом на Ура!!! Предложила свои варианты, которые подошли и я сама не увидела! Владеет , по-моему , всеми программами по иллюстрациям и графики! Очень рекомендую Спасибо
Юлия очень дружелюбная, благородная, надежная. Согласовывает вовремя, оплата без задержек. Приятно было работать. С удовольствием продолжу сотрудничество, если буду чем то полезна как дизайнер.
Ответный отзыв