Графический дизайнер
Достаточно опытная, позитивная, дружелюбная любящая свою работу. Выполняю ее своевременно, и ответственно. Довожу дело до конца.
Предоставляю следующие услуги:
- Верстка страниц, книг, журналов, газет.
- Полиграфическая продукция:
Визитки, буклеты, флаеры, календари, этикетки, пригласительные.
- Наружная реклама.
Баннеры, стенды, таблички, роллап
- Логотипы.
- Макетирование стиля
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Листовка55 просмотров
- Баннер53 просмотра
- Визитка 2х стороняя65 просмотров
- Баннер82 просмотра
- Дизайн-реклама53 просмотра
- Баннер46 просмотров
- Наружная реклама50 просмотров
- Визитка49 просмотров
- Буклет46 просмотров
- Полиграфия43 просмотра
- Наружная реклама61 просмотр
- Баннер45 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Все выполнено в срок и по тз.
Ответный отзыв
Приятно было с вами работать.
$4
10 баллов
4 года назад
Все отлично!
Ответный отзыв
всё хорошо.
$20
10 баллов
4 года назад
Решила довериться новичку на сайте и не прогадала. Таня справилась с заказом на Ура!!! Предложила свои варианты, которые подошли и я сама не увидела! Владеет , по-моему , всеми программами по иллюстрациям и графики! Очень рекомендую Спасибо
Ответный отзыв
Юлия очень дружелюбная, благородная, надежная. Согласовывает вовремя, оплата без задержек. Приятно было работать. С удовольствием продолжу сотрудничество, если буду чем то полезна как дизайнер.