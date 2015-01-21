djoanst

Юлия djoanst

 
49 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tatiana_life
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сверстать макет, все исходники есть
Юлия очень дружелюбная, благородная, надежная. Согласовывает вовремя, оплата без задержек. Приятно было работать. С удовольствием продолжу сотрудничество, если буду чем то полезна как дизайнер.
Решила довериться новичку на сайте и не прогадала. Таня справилась с заказом на Ура!!! Предложила свои варианты, которые подошли и я сама не увидела! Владеет , по-моему , всеми программами по иллюстрациям и графики! Очень рекомендую Спасибо
Ответный отзыв
Romanavr
Роман 
26 летЧехия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Установить шаблоны на хостинг WorldPress, PrestaShop & Magento
Хороший заказчик, но потребовала больше, Объяснил, что в рамках ТЗ задачу выполнил, поэтому помог чем смог.
Роман, почти справился, но к сожалению, не доделал до конца, ввиду взятия нового заказа. Ждала 3 месяца, но так и не произошло. Рекомендую, но надо было настойчивее быть.
Ответный отзыв
sidpk2009
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Создать логотип и отрисовать его и баннер. Повтор
Всё хорошо. Оплата своевременная, заказчик адекватный
Большое спасибо, Александру! Сделал логотип, а потом вместо простого баннера сделал ФлэшБанер, чем удивил. Сроки соблюдал, не пропадал, хоть я и была приставучая. Спасибо
Ответный отзыв
arthursaif
Артур 
38 летПольша
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Создать 3D картинку для брэнда авто
Рад был поработать. Всё хорошо.
Спасибо, Артуру! Все сделано как надо и как всегда в 3 Д. Рекомендую
Ответный отзыв
Naum1976
Сергей 
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Подкорректировать макеты для печати. Все исходники есть- задача просто
ОТЛИЧНАЯ заказчица: четко поставленная задача, подача доп. материала, оплата в срок! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Большое спасибо Сергею! Скорость зашкалила, проекту нужен был еще как говорят вчера!!! Рекомендую к работе!!!
Ответный отзыв