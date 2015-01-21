Добрый день Дмитрий! Посмотрела ваши работы - понравилось Можно сделать заказ? Есть логотип школы, но очень не хороший/ Принцип не меняем а вот качество наклоны и точность/ Плюс текс на верху и внизу корректировка/ На выходе лого во ...