Надо сверстать макет, для печать - на двери, на стену и меню. Оформить надпись, по имеющему шрифту. Набить текст, вставить картинки. Пример грубой верстки во вложении - это на дверь
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Надо установить шаблоны на мой хостинг. Очень хочется все в одном лице (один специалист загружает все типы шаблонов). Шаблоны с templatemonster.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо сделать сегодня ночью макеты МЕНЮ: мой исходник в PowerPoint - высылаю фон, шрифты, кульки. 1. Высота 43,5 см, ширина 29 см - 2 штуки - меню кульки и напитки на одном листе 2. Высота 63 см, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн в 3D для кузова авто ИЖ 2715 Тема: склад морепродуктов в машине и из дверей вылезает краб камчатский вместо крокодила. Примеры во вложении.3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо нарисовать серию картинок из 4 шт. (еда в кульке) Кандидат должен иметь в портфолио, работу такого стиля, либо приближен к этому. Если нет в портфолио таких работ, то кандидату нужно будет сделать тестовое задание. Тестовое ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Надо ИСПРАВИТЬ мелочи и недочеты по сайту, подключить к платежной системе, SSL и другое. ТЗ во вложении. Оплата будет после показа готового сайта на вашем хостинге. Приношу извинения, но теперь работаю только так. Надеюсь на ...Завершен6 лет назад
Нужно, изменить странички местами и добавить, все в норме World press. SSL, подключение к системе оплаты и д.р. ТЗ в личку. Оплата только после внесенных изменений, на вашем хостинге. Приношу извинения, но последнее время часто стали обманывать.Завершен6 лет назад
Надо перенести сайт с платформы ZenCart на OpenCart включая дизайн, все другие изменения со старого сайтаЗакрыт6 лет назад
- $100
Надо внести изменения в магазине, небольшие -правда. Вставить плагин корзину и оплату. Прошу присылать заявки только специалиста, время показало, главное понимать что из чего и знание Zencart Сайт: www.seafoodstore.ruЗавершен6 лет назад
Нужно доработать на сайте админ панель, корзина (пропала куда-то), контакт с доставкой усовершенствовать, , подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот [url=http://www.seafoodstore.ru]www.seafoodstore.ru Прошу отвечать только специалистов кто реально разбирается в платформе ZenCart[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Надо создать прицеп купава ([b]813230[/b]) в 3D макс и во всех проекциях автокад. Важно, чтобы я могла открыть в 3D max - 2015 b AutoCad-2016 Качество - мелкие детали и точная копия не нужна. Главное размеры. ...3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно закачать на хостинг шаблоны с templatemonster: WordPress и PrestaShop (с русскоязычной админкой). P.S. Знание WordPress очень желательно для дальнейшей работы после установки и изучения мною сайта, чтобы не искать опять.Завершен6 лет назад
- $20
Добрый день! Пишу простым языком, не сталкивалась до этого. У меня куча вредоносных файлов через почту с сайта. Надо очистить сайты и установить защиту!Завершен6 лет назад
- $150
Нужно разработать логотип и фирменный стиль. Главная фишка - российские морепродукты и рыба. (логотип, стиль, фуд трек) Нюансы в личку! Бюджет 8700 рублей Работать начинаем по эскизу.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно доработать на сайте админ панель, корзина, контакт с доставкой усовершенствовать, учет скидок и еще подсказать где что менять (это про главную страничку), подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот www.seafoodstore.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день Дмитрий! Посмотрела ваши работы - понравилось Можно сделать заказ? Есть логотип школы, но очень не хороший/ Принцип не меняем а вот качество наклоны и точность/ Плюс текс на верху и внизу корректировка/ На выходе лого во ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно поменять местами меню и внести несколько изменений небольших (логотип, размер шрифта и т д,). Соответственно указав где что в админке делается. Срок выполнения до понедельникаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Нужно закачать сайт на новый хостинг . Правда, чтобы все работало (язык, валюта, почта, контакты) На другом хостинге все работало/ Это интернет -магазин/ он уже был на хостинге - русифицирован/ Платформа сайта oscommerce Если у нас получится, то есть ...Завершен7 лет назад
- $10
Нужно закачать сайт - интернет-магазин на платформе Zen Cart на хостингСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно перевести 5 этажей здания в autocad - школа. Размеры есть. Все этажи примерно одинаковы. Срок исполнения до 21.01.2015Чертежи и Схемы32 заявкиЗакрыт9 лет назад