Дизайн этикетки пельменей

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Закрыт21 заявка583 просмотра

Нам необходимо разработать шубер (этикетку-обечайку) для пельменей и вареников, которая занимала бы примерно 40% вертикального пространства от контейнера размером 20х14х5 см, то есть этикетка должна быть примерно 8 см в ширину и 14 см в высоту (+ обратная сторона). С передней стороны соответственно должен быть логотип и название компании, наименование продукции и всё необходимое на ваш творческий взгляд для того чтобы продукт был привлекательным и сексуальным, вызывающим желание приобрести его. С задней стороны этикетки — юридическая информация, состав, способ приготовления, штрихкод и тому подобное.

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