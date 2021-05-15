Разработка дизайн-проекта для брендирования автомобилей

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Закрыт8 заявок579 просмотров

Разработка дизайн-проекта для брендирования автомобилей (Ford Transit + Lada Largus):   Техническое задание: 1.      формат: cdr, eps, tiff + jpeg (для просмотра) 2.      цветовая гамма: синий, красный цвета, текст можно черным. 3.      цветовая модель CMYK 4.      желательно прикрепить к макету цветовой профиль 5.      добавить qr код 6.      изображение +- 50% площади 7.      брендировать нужно кузов и крышу 8.      создать привлекающий слоган 9.      стиль анимационный, яркий, юморной 10.  лаконичность, простота дизайна 11.  контакты размещаются в верхней части авто 12.  целевая аудитория: частные лица 18+ и организации

4 года назад
servicecool
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