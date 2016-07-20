Разработка корпоративного календаря для предприятия, которое занимается производством торгового оборудования для супермаркетов. Предприятие производственное, поэтому в макете можно отобразить производственные мощностя. Корпоративный цвет серый с красным. Логотип и название разработанные есть. Календарь видим в ...
Сделать каталог с 24 товарами для печати.
Каталог с изображением каждого товара, описанием и ценой. Примерно 12 страниц, по два товара на каждой.
Лого, название компании, описание и прочая информация имеется.
Каталог должен быть стильный, красивый, в формате для качественной печати.
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