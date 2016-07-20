Сделать каталог с 24 товарами для печати.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок199 просмотров

Каталог с изображением каждого товара, описанием и ценой. Примерно 12 страниц, по два товара на каждой.

Лого, название компании, описание и прочая информация имеется.

Каталог должен быть стильный, красивый, в формате для качественной печати.

8 лет назад
innaleksa
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров