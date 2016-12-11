Требуется сделать дизайн рекламных блоков для размещения на сайте.
Чернобелый дизайн листовки для парикмахерской
Есть набросок, из него надо сделать макет в формате PSD, с сохранением слоёв с текстами для возможности последующей правки.300 рублей
Заявки фрилансеров
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