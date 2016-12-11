Чернобелый дизайн листовки для парикмахерской

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок191 просмотр

Есть набросок, из него надо сделать макет в формате PSD, с сохранением слоёв с текстами для возможности последующей правки.300 рублей

8 лет назад
shuranemykh
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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