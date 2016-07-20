Дизайн квартального корпоративного календаря

Разработка корпоративного календаря для предприятия, которое занимается производством торгового оборудования для супермаркетов. Предприятие производственное, поэтому в макете можно отобразить производственные мощностя. Корпоративный цвет серый с красным. Логотип и название разработанные есть.

Календарь видим в строгом стиле, в двух корпоративных цветах.