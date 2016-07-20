Дизайн квартального корпоративного календаря

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок135 просмотров

Разработка корпоративного календаря для предприятия, которое занимается производством торгового оборудования для супермаркетов. Предприятие производственное, поэтому в макете можно отобразить производственные мощностя. Корпоративный цвет серый с красным. Логотип и название разработанные есть. 

Календарь видим в строгом стиле, в двух корпоративных цветах.

8 лет назад
t-vodolagskaya
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров