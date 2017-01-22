Дизайн альбома на 10-12 стр.

Необходимо выполнить очень простой дизайн альбома на 1-12 страниц, где будут уже готовые изображения и описание к ним. Альбом скорее всего будет предоставлен исполнителю в ворде или в формате презентации, его надо будет совсем немного подправить, украсить и предоставить в электронном формате и формате для печати на листах А4 в типографии.

Поставила такой маленький бюджет по причине того, что работа для дизайна будет почти готова и от исполнителя потребуется минимальная доработка и сохранение в нужных форматах.