Добрый день! Необходим макет плаката, размер 110 X 130, ТЗ есть. Бюджет 1000 р. Есть перспектива постоянных заказов.
Дизайн альбома на 10-12 стр.
Необходимо выполнить очень простой дизайн альбома на 1-12 страниц, где будут уже готовые изображения и описание к ним. Альбом скорее всего будет предоставлен исполнителю в ворде или в формате презентации, его надо будет совсем немного подправить, украсить и предоставить в электронном формате и формате для печати на листах А4 в типографии.
Поставила такой маленький бюджет по причине того, что работа для дизайна будет почти готова и от исполнителя потребуется минимальная доработка и сохранение в нужных форматах.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеются файлы с этикетками, которые нужно отрисовать в формате для печати на типографииЗавершен8 лет назад
Нужен дизайн нового каталога светильников. Старый каталог – http://www.master-aav.ru/AAV-2013.pdf. Файл товаров (word) скачать можно с файлообменника (ссылка в конце текста) - В этом файле на каждой странице определенное количество товаров с описанием (черновик) В ...Завершен7 лет назад
Требуется сделать макеты полиграфии. Папку и карманный календарик. ТЗ есть, материалы тоже. Оплата по договоренности.Завершен8 лет назад
- $20
Размер стандартной банковской карты, двухсторонний. На лицевой стороне описание на обратной стороне карта как добраться и контактные данные. Тема оформления (цветовая гамма и тд...) по сайту http://armrus.org/ Сама верстка и используемые шрифты, ...Завершен8 лет назад
Задача: 1. Распознать сканы документов ( только англ.яз другие языки не трогаем) Файнридером или другой удобной вам программой. 2. Вставить полученный текст поверх сканов строго в Adobe Indesign, отправка полученных файлов в формате ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени. Требуется верстальщик на верстку ежедневника. В ежедневнике листов на 6 месяцев. С картинками, таблицами, надписями.Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать флаер, А4 альбомный который булет складываться по середине. Содержимое - прикреплено в файле.Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать крупный проект мотивационного глянцевого журнала. 1) Разработать дизайн печатного издания и онлайн журнала 2) Создать логотип исходя из названия Inspiration Gallery 3) Создать онлайн версию журнала на CMS под ключ. ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
разработать обложку для книги наполнить несколько страниц (примерно 4-5 страниц) иллюстрациейЗавершен8 лет назад