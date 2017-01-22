Дизайн альбома на 10-12 стр.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок158 просмотров

Необходимо выполнить очень простой дизайн альбома на 1-12 страниц, где будут  уже готовые изображения и описание к ним. Альбом скорее всего будет предоставлен исполнителю в ворде или в формате презентации, его надо будет совсем немного подправить, украсить и предоставить в электронном формате и формате для печати на листах А4 в типографии.

Поставила такой маленький бюджет по причине того, что работа для дизайна будет почти готова и от исполнителя потребуется минимальная доработка и сохранение  в нужных форматах.

8 лет назад
innaleksa
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо Вам за оперативность, дружелюбие и качественное выполнение работы! :) Выручили! Евгений взялся за срочную работу и сделал ее в короткие сроки. Даже не пришлось делать ни одной правки: либо у нас совпали вкусы, либо Вы угадали с первого раза))
Инна отличный заказчик, ТЗ четкое, коммуникация на высоте. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
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Верстка полиграфии