Обложка для книги и внутреннее наполнение

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок227 просмотров

разработать обложку для книги 

наполнить несколько страниц (примерно 4-5 страниц) иллюстрацией 

8 лет назад
annabook
Анна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Рекомендую! Ответственный, оперативный и быстрый исполнитель! Выполненная работа превзошла мои ожидания. Спасибо
Всегда на связи, оперативная обратная связь, четкое т.з, никаких нареканий все по делу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад