Каталог по строительным услугам

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен24 заявки287 просмотров

Всем привет! 

Необходимо обновить все каталоги компании (общая количество 5 шт) . Добавить новые услуги и новые выполненные работы. Каталог прошлогодний, все исходники есть. В некоторых каталогах нужно удалить работы или услуги. В среднем в каждом каталоге 50-60 стр.  В ТЗ все детально расписали. В среднем обновления будет на 25%-40% в каждом каталоге. 

Работу нужно сделать качественно и быстро. Готовы к долгосрочному сотрудничеству. 

Спасибо большое,

Сырым 

8 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
$400
5 дней
Алиция, сделала свою работу на отлично! Задача было обновить все 5 каталогов по ТЗ. Задача была очень сложная, но Алиция справилось с работой с высокими результатами. Каталоги получились очень красивые, а самое главное читабельными и структурированными. Очень доволен сотрудничеству! Всем советую!
Работаем не первый раз — как всегда все отлично! Сырым — заказчик, с которым всегда работается легко и результативно. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад

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