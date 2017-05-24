Каталог по строительным услугам

Всем привет!

Необходимо обновить все каталоги компании (общая количество 5 шт) . Добавить новые услуги и новые выполненные работы. Каталог прошлогодний, все исходники есть. В некоторых каталогах нужно удалить работы или услуги. В среднем в каждом каталоге 50-60 стр. В ТЗ все детально расписали. В среднем обновления будет на 25%-40% в каждом каталоге.

Работу нужно сделать качественно и быстро. Готовы к долгосрочному сотрудничеству.

Спасибо большое,

Сырым