Оформить текст на подобие того как оформлено у ЕШКО.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки185 просмотров

1 Оформить текст (урок1) на подобие того как оформлено у ЕШКО 

2 Описание курса (после описания урока) Оформить таблицей как у ЕШКО. Иначе получается слишком длинно.

3 В конце прилепить ссылку на оплату.

Нужен, не лендинг, нужен оформленный пдф файл с текстом 

8 лет назад
f96s
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13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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