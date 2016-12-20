Всем привет! Необходимо обновить все каталоги компании (общая количество 5 шт) . Добавить новые услуги и новые выполненные работы. Каталог прошлогодний, все исходники есть. В некоторых каталогах нужно удалить работы или услуги. ...
Рестайлинг двенадцати разворотов журнала Дилетант
Необходимо переверстать любым другим стилем 1несколько разворотов журнала. Прилагается пдф. Нужен рестайлинг страниц 24-37, 44-47. Необходимо сделать модульную сетку и новый вариант этих материалов. Дата сдачи - пятница.
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