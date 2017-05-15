Дизайн полиграфии (буклеты, ролл-апы и визитки) по ТЗ

Добрый день!

До 28 декабря необходимо изготовить следующие виды полиграфии в соответствующем количестве:

1. Ролл-ап (3 шт) - 2 из них должны быть одинаковыми

2. Буклет А4, сложенный втрое (100 шт)

3. Визитки двусторонние, прямоугольные, обычные (100 штук)

Ко всей продукции есть техническое задание. Высылаю в приложении. Высылаю также логотип проекта (только на исходнике он на белом фоне, на продукции - он должен быть на темно-синем фоне)

Обязательно нужен дизайнер, который сделает макеты по ТЗ и сделает это красиво.

Вышлю ТЗ непосредственно откликнувшемуся.