Дизайн полиграфии (буклеты, ролл-апы и визитки) по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок210 просмотров

Добрый день!

До 28 декабря необходимо изготовить следующие виды полиграфии в соответствующем количестве:

1. Ролл-ап (3 шт) - 2 из них должны быть одинаковыми

2. Буклет А4, сложенный втрое (100 шт)

3. Визитки двусторонние, прямоугольные, обычные (100 штук)

Ко всей продукции есть техническое задание. Высылаю в приложении. Высылаю также логотип проекта (только на исходнике он на белом фоне, на продукции - он должен быть на темно-синем фоне)

Обязательно нужен дизайнер, который сделает макеты по ТЗ и сделает это красиво. 

Вышлю ТЗ непосредственно откликнувшемуся.

8 лет назад
olga_steblenko
Ольга 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Прекрасная работа! Качественно, оперативно, в срок, с учётом всех пожеланий! Сердечное спасибо Вам, Виктория!
Все отлично! Благодарю за работу. Четкое ТЗ, отличная обратная связь, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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