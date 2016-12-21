Флаер, Буклет, Меню

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Закрыт27 заявок254 просмотра

Необходимо разработать флаер, А4 альбомный который булет складываться по середине. Содержимое - прикреплено в файле. 

8 лет назад
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5 лет назад

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