Всем привет! Необходимо обновить все каталоги компании (общая количество 5 шт) . Добавить новые услуги и новые выполненные работы. Каталог прошлогодний, все исходники есть. В некоторых каталогах нужно удалить работы или услуги. ...
Флаер, Буклет, Меню
Необходимо разработать флаер, А4 альбомный который булет складываться по середине. Содержимое - прикреплено в файле.
Заявки фрилансеров
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