Разработать крупный проект мотивационного глянцевого журнала.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки168 просмотров

Разработать крупный проект мотивационного глянцевого журнала.

1) Разработать дизайн печатного издания и онлайн журнала

2) Создать логотип исходя из названия Inspiration Gallery

3) Создать онлайн версию журнала на CMS под ключ.

Проект планируется большой и социальный. Материалы будут и о людях с особенностями и без них. Также темы - мода, кино, искусство, музыка.

Обо всем остальном договоримся.

8 лет назад
guest_14835429647643
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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