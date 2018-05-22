Дизайн каталога светильников

Нужен дизайн нового каталога светильников. Старый каталог – http://www.master-aav.ru/AAV-2013.pdf.

Файл товаров (word) скачать можно с файлообменника (ссылка в конце текста) - В этом файле на каждой странице определенное количество товаров с описанием (черновик) В новом каталоге, товаров на странице

должно быть столько, сколько товаров на странице этого файла. То есть, он

сделан постранично так, как должен будет быть в итоговом варианте.

Всего будет порядка 120 страниц (может меньше) Делать дизайн каждой страницы не нужно. Думается, что дизайн будет идти по сериям (люстры,

бра, настольные лампы….и т.д.) Это все обсудим.

По цветам будем решать в процессе работы.

В первую очередь нужно будет определиться со схемой каталога, то есть как и по какому принципу будут располагаться фото, текст и

т.д., и как это будет обыграно дизайном. После утверждения схемы, переходим уже

к самому дизайну. Перед переходом к новым этапам работы будем все согласовывать.

От Вас нужно предварительное виденье идеи каталога и ориентировочная цена (точную сумму обсудим перед началом работ, и принятия заявки), сроки, можно в ЛС

Портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО! Наличие отзывов ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Уважаемые фрилансеры. Еще одно главное требование – это ответственность и пунктуальность. Если вы знаете, что у вас проблемы с самодисциплиной, лучше

заявку не подавать.

От себя гарантирую оплату в срок, нахождение на связи и отзыв согласно выполненному заданию.

Ссылка на файл товаров - https://drive.google.com/file/d/0B59_lEuwR-_yZ0FtOUNWQlV3QlU/view?usp=sharing

ВНИМАНИЕ!!! СВЯЗЬ ТОЛЬКО ПО ЛС! Не нужно писать на корпоративную почту! Сразу отмету такие заявки!