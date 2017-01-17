Двухстороняя визитка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок250 просмотров

Размер стандартной банковской карты, двухсторонний.

На лицевой стороне описание на обратной стороне карта как добраться и контактные данные.

Тема оформления (цветовая гамма и тд...) по сайту http://armrus.org/

Сама верстка и используемые шрифты, элементы, графика на вкус исполнителя по согласованию с заказчиком.

Исходники сдаются заказчику.

Срок исполнения 2 дня

Карту брать из открытых источников либо обрисовать схематично. На карте обозначить объекты обозначенные на этой карте https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3ARJTk8fO7QhTv8UfmBV8wLf3Z4RfJ-0UG&source=constructorLink

Суть передаваемой информации в визитке в вложенных файлах (архив).

8 лет назад
zemli
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$20
2 дня
рекомендую
Приятный заказчик. Задача конкретная, оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад