Двухстороняя визитка

Размер стандартной банковской карты, двухсторонний.

На лицевой стороне описание на обратной стороне карта как добраться и контактные данные.

Тема оформления (цветовая гамма и тд...) по сайту http://armrus.org/

Сама верстка и используемые шрифты, элементы, графика на вкус исполнителя по согласованию с заказчиком.

Исходники сдаются заказчику.

Срок исполнения 2 дня

Карту брать из открытых источников либо обрисовать схематично. На карте обозначить объекты обозначенные на этой карте https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3ARJTk8fO7QhTv8UfmBV8wLf3Z4RfJ-0UG&source=constructorLink

Суть передаваемой информации в визитке в вложенных файлах (архив).