Требуется специалист на крупный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок206 просмотров

Задача: 

1. Распознать сканы документов ( только англ.яз другие языки не трогаем) Файнридером или другой удобной вам программой. 

2. Вставить полученный текст поверх сканов строго в Adobe Indesign, отправка полученных файлов в формате .idml 

3. После перевода текста нашими специалистами нужно будет IDML экспортировать в PDF и отправить нам. 

8 лет назад
guest_14842959437032
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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