Требуется специалист на крупный проект

Задача:

1. Распознать сканы документов ( только англ.яз другие языки не трогаем) Файнридером или другой удобной вам программой.

2. Вставить полученный текст поверх сканов строго в Adobe Indesign, отправка полученных файлов в формате .idml

3. После перевода текста нашими специалистами нужно будет IDML экспортировать в PDF и отправить нам.