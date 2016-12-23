Верстальщик индивидуального ежедневника

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Закрыт14 заявок174 просмотра

Доброго времени. Требуется верстальщик на верстку ежедневника. В ежедневнике листов на 6 месяцев. С картинками, таблицами, надписями. 

8 лет назад
Khiba
Мария 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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