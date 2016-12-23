Всем привет! Необходимо обновить все каталоги компании (общая количество 5 шт) . Добавить новые услуги и новые выполненные работы. Каталог прошлогодний, все исходники есть. В некоторых каталогах нужно удалить работы или услуги. ...
Верстальщик индивидуального ежедневника
Доброго времени. Требуется верстальщик на верстку ежедневника. В ежедневнике листов на 6 месяцев. С картинками, таблицами, надписями.
Заявки фрилансеров
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