Макеты полиграфии

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен20 заявок173 просмотра

Требуется сделать макеты полиграфии. Папку и карманный календарик. ТЗ есть, материалы тоже.

Оплата по договоренности.

8 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$40
1 день
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Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад