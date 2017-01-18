Размер стандартной банковской карты, двухсторонний. На лицевой стороне описание на обратной стороне карта как добраться и контактные данные. Тема оформления (цветовая гамма и тд...) по сайту http://armrus.org/ Сама верстка и используемые шрифты, ...
Макеты полиграфии
Требуется сделать макеты полиграфии. Папку и карманный календарик. ТЗ есть, материалы тоже.
Оплата по договоренности.
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Заявки фрилансеров
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