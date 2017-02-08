Отрисовка макетов для печати наклеек по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок228 просмотров

Имеются файлы с этикетками, которые нужно отрисовать в формате для печати на типографии 

8 лет назад
Naialie
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

acidinmybrain
Владимир 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было поработать с заказчиком. Оплата в срок и в полном объёме.

Заявки фрилансеров

acidinmybrain
Владимир 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад