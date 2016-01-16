Отрисовка 12 цветных этикеток-наклеек для сыра в формате для печати в типографии. Из них 6 круглых диаметром 180мм и 6 прямугольных диаметром 75мм на 150мм. Вся информация по составу этикеток есть, пожелания по цветовой гамме ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
отрисовать круглую печать со скана.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо отрисовать этикетку для печати с мелким текстом по скану оригинала.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать сайт с возможностью редактирования информации. сайт предназначен дня внутреннего пользования сотрудниками, есть точный аналог, как он должен выглядеть. на сайте не нужны картинки, только текст. Не дороже 5-7 тысСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеются файлы с этикетками, которые нужно отрисовать в формате для печати на типографииВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Имеется логотип под названием МИРКОМ, нужно исправить, чтобы название было МИРКОМГРУПП. Имеется файл в формате aiЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Хочется упростить сайт до страниц: главная, наши партнеры, прайс лист и контактная информация. с современным дизайном и простым в использовании. Вся информация для заполнения имеется на старом сайте (информацию предоставлю) Также имеется страница заказ-наряда, куда необходимо будет предоставить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Компании по оптовой продаже сыра необходима стильная поздравительная открытка для партнеров с использованием логотипа компании.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно!!! Имеется 7 файлов, в которых нужно поменять текста, в двух файлах поменять цвета. Очень очень быстро! Подробнее в переписке!Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно нужна визитка, недорого, стильно.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интересует отрисовка 3-х баннеров на сайт на тему продуктов питания.Баннеры25 заявокЗакрыт8 лет назад
Текст на сайте устарел, требуется обновить и частично добавить новую информацию.Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт8 лет назад