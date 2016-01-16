Naialie

Наталья Яценко Naialie

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка 12 цветных этикеток для сырного предприятия
Четко составленное ТЗ, отличная обратная связь, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Очень быстро и качественно был выполнен заказ ) Евгением учитывались все пожелания, также были предложены нужные исправления и дополнения ) работа была выполнена в установленные сроки, Евгений всегда был на связи. Обязательно обратимся еще!
Ответный отзыв
Garik_Kots_26
Игорь 
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать круглую печать по скану
Без проблем!
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать одну этикетку с мелким текстом.
Было приятно поработать. Рекомендую
Игорь в установленный срок отрисовал макет с соблюдением всех рекомендаций, также обратил внимание на допущенные грамматические ошибки в оригинале макета и исправил их.
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acidinmybrain
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка макетов для печати наклеек по образцу
Приятно было поработать с заказчиком. Оплата в срок и в полном объёме.
Рекомендую!
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