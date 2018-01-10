Garik_Kots_26

Игорь Garik_Kots_26

 
50 летРоссия/Ставрополь
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
Naialie
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать круглую печать по скану
Все на высшем уровне!
Без проблем!
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SorokinPM
Павел 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать плакат "Wanted Dead or Alive" в стиле дикого запада
Видно, что человек опытный, мысль уловил сразу и реализовал в точности. Все мои пожелания по ходу процесса были учтены, хотя и пришлось сделать несколько вариантов. Все время был на связи. Получилось отлично, даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую!
Все отлично. Правки - уместные, не большие. Оплата вовремя. В дальнейшем буду рад по-работать.
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s0s0s0s
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать схематического человека. Дизайн карточки для врача.
Отлично. Быстро и красиво. Рекомендую исполнителя. Все быстро и без лишних вопросов.
Все отлично.
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FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Для дизайнера
Оперативная работа.
Все нормально.
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df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать ч/б силуэт/портрет
Спасибо, хорошо постарался
Все нормально. Без лишней суеты. Оплата вовремя
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