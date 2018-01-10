Видно, что человек опытный, мысль уловил сразу и реализовал в точности. Все мои пожелания по ходу процесса были учтены, хотя и пришлось сделать несколько вариантов. Все время был на связи. Получилось отлично, даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую!