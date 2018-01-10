Игорь Garik_Kots_26Garik_Kots_26
50 летРоссия/Ставрополь
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фотомонтаж и рендеринг.109 просмотров
- Векторизация119 просмотров
- Логотипы322 просмотра
- Шарж по фото338 просмотров
- Обработка фото277 просмотров
- Работы в "Photoshop"254 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Без проблем!
$1
10 баллов
6 лет назад
Видно, что человек опытный, мысль уловил сразу и реализовал в точности. Все мои пожелания по ходу процесса были учтены, хотя и пришлось сделать несколько вариантов. Все время был на связи. Получилось отлично, даже лучше, чем я ожидал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Правки - уместные, не большие. Оплата вовремя. В дальнейшем буду рад по-работать.
$9
10 баллов
6 лет назад
Отлично. Быстро и красиво. Рекомендую исполнителя. Все быстро и без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Все отлично.
$1
10 баллов
6 лет назад
Оперативная работа.
Ответный отзыв
Все нормально.
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, хорошо постарался
Ответный отзыв
Все нормально. Без лишней суеты. Оплата вовремя