Шаблон для чек-листа, информ листа для заполнения

Необходимо сделать на основе уже имеющегося (!) дизайна возможно с некоторыми не принципиальными изменениями документ для заполнения информацией. Например чек-листа, аудита компании.

На 1 странице будет информация о компании, фото и контактные данные.

На остальных нескольких стр. будет информация, которую я буду заполнять самостоятельно.

То есть нужен некий шаблон для заполнения и постоянно меняющейся информации.

Рассмотрю ваши предложения по формату реализации такой темы. Так как ранее не сталкивалась и редактировала такие вещи только в пойнт и повер пойнт. Ну и фотошоп.

Чем легче, тем лучше))

Дизайн свой и документы для образца скину выбранному исполнителю.