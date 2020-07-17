Шаблон для чек-листа, информ листа для заполнения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок764 просмотра

Необходимо сделать на основе уже имеющегося (!) дизайна возможно с некоторыми не принципиальными изменениями документ для заполнения информацией. Например чек-листа, аудита компании. 

На  1 странице будет информация о компании, фото и контактные данные.

На остальных нескольких стр. будет информация, которую я буду заполнять самостоятельно.

То есть нужен некий шаблон для заполнения и постоянно меняющейся информации.

Рассмотрю ваши предложения по формату реализации такой темы. Так как ранее не сталкивалась и редактировала такие вещи только в пойнт  и повер пойнт. Ну и фотошоп.

Чем легче, тем лучше)) 

Дизайн свой и документы для образца скину выбранному исполнителю.

5 лет назад
innaleksa
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Спасибо Марине за замечательную работу! Я решила обратиться к вам повторно и не пожалела. Буду рада продолжению нашего сотрудничества) Успехов и вдохновения!)
Очень приятная заказчица, вежливая и понимающая)) Была рада поработать снова, надеюсь, это не последнее сотрудничество!

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