Необходимо создать три эскиза по тех.заданию – оно оплачивается только в том случае, если автор одобрил эскизы и работаем далее над обложкой. Мы не собираем идеи и работы от фрилансеров и не работаем бесплатно. ...
Шаблон для чек-листа, информ листа для заполнения
Необходимо сделать на основе уже имеющегося (!) дизайна возможно с некоторыми не принципиальными изменениями документ для заполнения информацией. Например чек-листа, аудита компании.
На 1 странице будет информация о компании, фото и контактные данные.
На остальных нескольких стр. будет информация, которую я буду заполнять самостоятельно.
То есть нужен некий шаблон для заполнения и постоянно меняющейся информации.
Рассмотрю ваши предложения по формату реализации такой темы. Так как ранее не сталкивалась и редактировала такие вещи только в пойнт и повер пойнт. Ну и фотошоп.
Чем легче, тем лучше))
Дизайн свой и документы для образца скину выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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