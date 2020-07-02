Разработать дизайн макета сертификата

Необходимо создать несколько дизайнов для линейки сувенирной продукции - именных кружек. Каждый дизайн согласовывается на примере одного любого имени(например«Александр»), после согласования «размножается» на ассортимент 80-100 имен. Размер и компановка макета в приложенной схеме. ...