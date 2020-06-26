Разработка дизайна.

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Закрыт25 заявок541 просмотр

Необходимо разработать дизайн картинки для шапки Ютуб-канала в формате для Ютуб.

5 лет назад
9778051104
Марина 
39 лет
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
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Алексей
 
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Айжан
 
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Амандык
 
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Елена
 
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Екатерина
 
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Александр
 
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6 часов назад
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ТОП-5
Дизайн продукции
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32 отзыва
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Сергей
 
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257 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Андрей
 
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61 отзыв
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Вадим
 
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год назад
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2 года назад
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