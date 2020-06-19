Этикетка для продукта, био-добавки для животных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт21 заявка626 просмотров

Необходимо разработать стильную и современную этикетку для продукта, био-добавки для кошек и собак. 

Пример банки на которую необходима этикетка http://joxi.net/DmBxkMXuJpoXLA

Целевая аудитория покупателей - Англоязычные, Женщины, средний возраст 25-55.

Детальное ТЗ в личных сообщениях.

Срок выполнения 3 рабочих дня. 

Оплата WMZ, Paypal на карту привата. 

Пожалуйста при ответе на вакансию прикладывайте ссылки на портфолио. 

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