Здравствуйте! Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк. ТЗ: - Название зоны, стоимость - Картинки должны быть в едином стиле (пример ...
Этикетка для продукта, био-добавки для животных
Необходимо разработать стильную и современную этикетку для продукта, био-добавки для кошек и собак.
Пример банки на которую необходима этикетка http://joxi.net/DmBxkMXuJpoXLA
Целевая аудитория покупателей - Англоязычные, Женщины, средний возраст 25-55.
Детальное ТЗ в личных сообщениях.
Срок выполнения 3 рабочих дня.
Оплата WMZ, Paypal на карту привата.
Пожалуйста при ответе на вакансию прикладывайте ссылки на портфолио.
Заявки фрилансеров
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