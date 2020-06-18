Дизайн продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка179 просмотров

Необходимо сделать дизайн брошюры.

5 лет назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 часов назад
5 лет назад
$100
3 дня
Escrow
Очень хороший дизайн продукции. Спасибо. Рекомендую.
Рекомендую как надежного заказчика, с которым очень комфортно работать. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 часов назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Визитки

    Минималистичннве пудровые розовые  визитки мастера бровиста brow_by_kolosova  читабельные, лаконичные  На обратной стороне карта скидок постоянного клиента как на фото ниже  Рассмотрю все ваши предложенные варианты

    Дизайн продукции36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прайс + подложка

    Необходим прайс на 2ух листах А4 для компьютерного клуба. Прайс время/прайс напитки. Прайс со временем компьютерного клуба необходимо разместить следующие виды товаров с ценами (необходимо предусмотреть возможность корректировки цен) ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сертификата

    $50

    Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты. Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Визитки

    Требуется разработать дизайн визиток для монтажной компании,в сфере систем безопасности (видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа)

    Дизайн продукции36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн листовок для компании по регистрации товарных знаков

    Нужен дизайн листовок, которые в дальнейшем будут раскидываться по почтовым ящикам. Конкретного тех задания нет, нужно проявить немного фантазии и предложить свои варианты под мою тематику. Предлагайте вашу цену и примеры ваших работВ отклике ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн флаера

    Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части. Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу. Лого предоставлю в векторном варианте. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад