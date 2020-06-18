Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты. Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который ...