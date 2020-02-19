Есть брошюра в формате dox (текст и таблицы) - 18 листов (перечень и основные технические и геометрические характеристики воздушных утепленных клапанов КВУ-С массового производства.)Нужно оформить в стиле нашей компании (каталог как пример по цветам и ...
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- Дизайн брошюрыВерстка полиграфии7 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день! Необходимо создать (сделать дизайн) брошюры в формате А4 для аренды автомобилей. Концепция, весь необходимый текст и информация есть. Необходимо это всё сделать в красивый, качественный дизайн. Если имеются свои идеи дизайна и его ...Дизайн брошюрыДизайн продукции35 заявокЗакрытгод назад
Нужные лого в архиве, Текст в ворде. За подробностями пишите Буклет гармошка 6 полос Формат: 444х210 мм в развороте.Дизайн брошюрыВерстка полиграфии7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужно сделать [b]дизайн брошюры[/b] о компании. Подробное [b]ТЗ здесь[/b]: https://cloud.mail.ru/public/783j/iLSyepzGV Бюджет обговаривается, работа по договору. Срок - 5-7 днейДизайн брошюрыДизайн продукции11 заявокЗакрыт2 года назад
нужен дизайн брошюры с продукцией 1страничный 2 складки печать с 2х сторонДизайн брошюрыВерстка полиграфии12 заявокЗакрыт2 года назад
После ребрендинга компании необходимо переделать старый дизайн брошюр и презентаций, используя новый логотип. Требований к цветам, шрифту, нет. Желательно сделать с оглядкой на новый дизайн сайта, просто для понимания концепции. Мы не ограничиваем творческий порыв, ...Дизайн сайтаДизайн брошюрыЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн и сверстать для печати брошюру формата а4. Тематика - дизайн интерьера. 12 - 16 страниц Пишите стоимость и срокиДизайн брошюрыВерстка полиграфии12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен дизайн брошюры, формат А4. Текст готов, пример оформления конкурента во вложении. Фоновый цвет — бирюзовый. В итоге должно быть 2 страницы (главная и разворот), на каждой 3 колонки (брошюра будет складываться на 3 части). Пожалуйста, в заявке ...Дизайн брошюрыЗавершен4 года назад
- $25
Необходимо в Coraldraw выполнить дизайн брошюры в формате А5 для лесхоза. Это будет книжечка с описанием лесхоза и его продукции. Формат книжки А5, число страниц 8. Необходимо разработать дизайн книжки, а так же разместить текст с ...Дизайн брошюрыЗавершен4 года назад
Сделать брошюру, подобную той, что во вложении, только для другой фирмы с похожим объектом. Тексты и изображения я дам. Для полиграфической печати. Напишите свою цену и срок. Дайте ссылку на какой свой пример, только не всё портфолио, некогда ...Дизайн брошюрыЗавершен4 года назад
- $25
Требуется сделать дизайн 4-х страниц формата А5 (сложенный лист А4 попопам). С вылетами фона по 2мм с каждой стороны. Все требования к макету стандартные: СМИК, шрифты в кривых. Логотип и УТП отправлю в psd на почтуДизайн брошюрыЗавершен4 года назад
Необходимо подготовить информационный материал в виде брошюры для сайта https://singaporevisa.sgТребования к работе:1. Разработка макета2. Верстка3. Выравнивание и подгонка полос4. Осуществление пробы цвета5. Проверка готового дизайнаПрием работы осуществляется после окончательного подтверждения брошюрыДизайн брошюрыДизайн продукции12 заявокЗакрыт4 года назад
12 страниц. Есть готовый текст и фотографии, которые можно использовать. Формат векторный в АИ. Референсы: [url=https://brandme.in.ua/ru/dizayn-katalogu/]https://brandme.in.ua/ru/dizayn-katalogu/[/url][b] - 1ый[/b] [url=https://www.template.net/editable/1288/travel-catalog][/url][url=https://www.template.net/editable/4116/advertising-catalog]https://www.template.net/editable/4116/advertising-catalog[/url] https://www.template.net/editable/1288/travel-catalog [url=https://creativemarket.com/Vemor/889019-2017-Annual-Report-Brochure?u=gdj]https://creativemarket.com/Vemor/889019-2017-Annual-Report-Brochure?u=gdj[/url] [url=https://creativemarket.com/iwanraj/474399-Booklet-Brochure-Template-2?u=gdj]https://creativemarket.com/iwanraj/474399-Booklet-Brochure-Template-2?u=gdj[/url] [url=https://creativemarket.com/AlfianBrand/482441-Proposal?u=gdj]https://creativemarket.com/AlfianBrand/482441-Proposal?u=gdj[/url]Дизайн брошюрыВерстка полиграфии16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо изготовить дизайн брошюры с наиболее популярными товарами сервиса доставки суши и пиццы. Дизайн нужно выполнить в стиле готового брендбука. Брендбук, фото товаров предоставим. ТЗ при необходимости тоже составим, под конкретного исполнителя. Брошюра, которую имеем ввиду, ...БрендбукДизайн брошюрыЗавершен5 лет назад
- $180
Приветствую, уважаемые специалисты! Требуется разработка Бренд-бука, концепция и стилистическое направление уже проработано + уже есть часть разработанных элементов. [b]Техническое задание на разработку Бренд-бука.[/b] Под фирменным стилем понимают набор цветовых, графических,словесных и прочих постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство ...Дизайн брошюрыФирменный стиль19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $16
Лицевая сторона триклета уже есть, нам необходимо отрисовать только внутреннюю сторону. Предоставляем все логотипы, шрифты, показываем что нравится. Сроки - 2 дня.Дизайн брошюрыДизайн продукциинет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать дизайн шаблона брошюры под печать в типографии. Фирменные цвета, шрифты и информацию можно узнать на сайте компании http://www.tehno-gorod.ru/ . ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Брошюра должна быть выдержана в строгом корпоративном стиле, с минимум текстовой информации и максимум графической. В ...Дизайн брошюрыЗащита от DDoSФирменный стиль22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Необходимо разработать стильный дизайн брошюры А5. Тематика: Техпомощь на дороге ! заглохли ? Оперативно прикурим и т.д. Информацию предоставлю исполнителю. Сроки до завтрашнего дня предоставить первый макет. Работать нужно до полного утверждения заказчиком.Дизайн брошюрыНаружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн брошюры А5 на 12 страниц. Все страницы однотипные в плане дизайна. Текстовка, картинки и фотографии все есть в ТЗ. Выдержка фирменного стиля и особых требований по дизайну нет, главное наличие всех необходимых ...Дизайн брошюрыЗавершен6 лет назад
- $20
Необходимо разработать дизайн брошюры формата флаер (вертикальный) - Half Letter Sized 2 сторонний дизайнРазмеры: mm 147 x 224pixels 1725 x 2625Размер финальной обрезки:5.5 x 8.5mm 141 x 218pixels 1650 x 2550Минимальное разрешение ...Дизайн брошюрыДизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад