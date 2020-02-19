Заказать дизайн брошюры

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  • Дизайн брошюры до 20 апреля

    Есть брошюра в формате dox (текст и таблицы) - 18 листов (перечень и основные технические и геометрические характеристики воздушных утепленных клапанов КВУ-С массового производства.)Нужно оформить в стиле нашей компании (каталог как пример по цветам и ...

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Рекламная брошюра

    Добрый день! Необходимо создать (сделать дизайн) брошюры в формате А4 для аренды автомобилей. Концепция, весь необходимый текст и информация есть. Необходимо это всё сделать в красивый, качественный дизайн. Если имеются свои идеи дизайна и его ...

    Дизайн брошюры
    Дизайн продукции35 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн брошюры о компании

    Нужно сделать [b]дизайн брошюры[/b] о компании. Подробное [b]ТЗ здесь[/b]: https://cloud.mail.ru/public/783j/iLSyepzGV Бюджет обговаривается, работа по договору. Срок - 5-7 дней

    Дизайн брошюры
    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Графический дизайн верстка презентаций для codestetic

    После ребрендинга компании необходимо переделать старый дизайн брошюр и презентаций, используя новый логотип. Требований к цветам, шрифту, нет. Желательно сделать с оглядкой на новый дизайн сайта, просто для понимания концепции. Мы не ограничиваем творческий порыв, ...

    Дизайн сайтаДизайн брошюры
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн брошюры а4

    Необходимо разработать дизайн и сверстать для печати брошюру формата а4. Тематика - дизайн интерьера.  12 - 16 страниц Пишите стоимость и сроки

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать брошюру А4 для печати

    Нужен дизайн брошюры, формат А4. Текст готов, пример оформления конкурента во вложении. Фоновый цвет — бирюзовый. В итоге должно быть 2 страницы (главная и разворот), на каждой 3 колонки (брошюра будет складываться на 3 части). Пожалуйста, в заявке ...

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Брошюра А5 для лесхоза

    $25

    Необходимо в Coraldraw выполнить дизайн брошюры в формате А5 для лесхоза. Это будет книжечка с описанием лесхоза и его продукции. Формат книжки А5, число страниц 8. Необходимо разработать дизайн книжки, а так же разместить текст с ...

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн брошюры

    Сделать брошюру, подобную той, что во вложении, только для другой фирмы с похожим объектом. Тексты и изображения я дам. Для полиграфической печати.  Напишите свою цену и срок. Дайте ссылку на какой свой пример, только не всё портфолио, некогда ...

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн брошюры

    $25

    Требуется сделать дизайн 4-х страниц формата А5 (сложенный лист А4 попопам). С вылетами фона по 2мм с каждой стороны. Все требования к макету стандартные: СМИК, шрифты в кривых. Логотип и УТП отправлю в psd на почту

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка дизайна брошюры

    Необходимо подготовить информационный материал в виде брошюры для сайта https://singaporevisa.sgТребования к работе:1. Разработка макета2. Верстка3. Выравнивание и подгонка полос4. Осуществление пробы цвета5. Проверка готового дизайнаПрием работы осуществляется после окончательного подтверждения брошюры

    Дизайн брошюры
    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн Брошюры компании

    12 страниц. Есть готовый текст и фотографии, которые можно использовать.  Формат векторный в АИ. Референсы: [url=https://brandme.in.ua/ru/dizayn-katalogu/]https://brandme.in.ua/ru/dizayn-katalogu/[/url][b] - 1ый[/b] [url=https://www.template.net/editable/1288/travel-catalog][/url][url=https://www.template.net/editable/4116/advertising-catalog]https://www.template.net/editable/4116/advertising-catalog[/url] https://www.template.net/editable/1288/travel-catalog [url=https://creativemarket.com/Vemor/889019-2017-Annual-Report-Brochure?u=gdj]https://creativemarket.com/Vemor/889019-2017-Annual-Report-Brochure?u=gdj[/url] [url=https://creativemarket.com/iwanraj/474399-Booklet-Brochure-Template-2?u=gdj]https://creativemarket.com/iwanraj/474399-Booklet-Brochure-Template-2?u=gdj[/url] [url=https://creativemarket.com/AlfianBrand/482441-Proposal?u=gdj]https://creativemarket.com/AlfianBrand/482441-Proposal?u=gdj[/url]

    Дизайн брошюры
    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Брошюра с основным меню для доставки суши

    Необходимо изготовить дизайн брошюры с наиболее популярными товарами сервиса доставки суши и пиццы. Дизайн нужно выполнить в стиле готового брендбука. Брендбук, фото товаров предоставим. ТЗ при необходимости тоже составим, под конкретного исполнителя. Брошюра, которую имеем ввиду, ...

    БрендбукДизайн брошюры
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка бренд-бука - концепция уже есть

    $180

    Приветствую, уважаемые специалисты! Требуется разработка Бренд-бука, концепция и стилистическое направление уже проработано + уже есть часть разработанных элементов. [b]Техническое задание на разработку Бренд-бука.[/b] Под фирменным стилем понимают набор цветовых, графических,словесных и прочих постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство ...

    Дизайн брошюры
    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн брошюры

    $16

    Лицевая сторона триклета уже есть, нам необходимо отрисовать только внутреннюю сторону. Предоставляем все логотипы, шрифты, показываем что нравится. Сроки - 2 дня.

    Дизайн брошюры
    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать дизайн брошюры

    Необходимо сделать дизайн шаблона брошюры под печать в типографии. Фирменные цвета, шрифты и информацию можно узнать на сайте компании http://www.tehno-gorod.ru/  . ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Брошюра должна быть выдержана в строгом корпоративном стиле, с минимум текстовой информации и максимум графической. В ...

    Дизайн брошюрыЗащита от DDoS
    Фирменный стиль22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн брошюры А5

    $15

    Необходимо разработать стильный дизайн брошюры А5. Тематика: Техпомощь на дороге ! заглохли  ? Оперативно прикурим и т.д. Информацию предоставлю  исполнителю. Сроки до завтрашнего дня предоставить первый макет. Работать нужно до полного утверждения заказчиком.

    Дизайн брошюры
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн брошюры для университета

    Необходимо нарисовать дизайн брошюры А5 на 12 страниц. Все страницы однотипные в плане дизайна. Текстовка, картинки и фотографии все есть в ТЗ. Выдержка фирменного стиля и особых требований по дизайну нет, главное наличие всех необходимых ...

    Дизайн брошюры
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Брошюра формата half letter $20

    $20

    Необходимо разработать дизайн брошюры формата флаер (вертикальный) - Half Letter Sized  2 сторонний дизайнРазмеры:  mm    147 x 224pixels    1725 x 2625Размер финальной обрезки:5.5 x 8.5mm    141 x 218pixels    1650 x 2550Минимальное разрешение ...

    Дизайн брошюры
    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад