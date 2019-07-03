Разработка дизайна брошюры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок202 просмотра

Необходимо подготовить информационный материал в виде брошюры для сайта https://singaporevisa.sgТребования к работе:1. Разработка макета2. Верстка3. Выравнивание и подгонка полос4. Осуществление пробы цвета5. Проверка готового дизайнаПрием работы осуществляется после окончательного подтверждения брошюры

6 лет назад
kalashnikkate
Екатерина 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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