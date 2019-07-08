Необходимо разработать дизайн визитки

Привет! Мне необходимо сделать красивую визитку. Вот сайт там есть всё чем я занимаюсь https://proff-grup.ru

ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ Проф-Групп Дизайнер который рисовал сайт ошибся а руки не дойдут исправить.

Спектр моих услуг:

Электрика

Сантехника

Видеонаблюдение

Проектирование.