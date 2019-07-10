Дизайн визитки

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Завершен8 заявок166 просмотров

Необходимо придумать и нарисовать дизайн 2-х сторонней визитки. Тематика аренда окрасочного оборудования. Есть пример: скидочная карта, визитку нужно нарисовать примерно в том же стиле

6 лет назад
vatrush
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$15
3 дня
Все отлично, как всегда. Рекомендую
Все отлично. Всем доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
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Дизайн продукции

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