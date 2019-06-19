Количество вариантов: 3 шт (чтобы выбрать лучший) Линия реза: 148x210 мм Листовка должна быть не ближе 2 мм от линии реза. Текст листовки в файле pdf, в приложении к заданию.
Дизайн листовки А5 по готовому концепту
Нужен качественный дизайн листовки формата А5.
Бриф с клиентом и подготовленный концепт листоавки во вложении.
Фотографии для листовки:
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