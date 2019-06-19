Дизайн листовки А5 по готовому концепту

$46
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок215 просмотров

Нужен качественный дизайн листовки формата А5. 

Бриф с клиентом и подготовленный концепт листоавки во вложении. 

Фотографии для листовки:

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https://yadi.sk/d/6V5oZsXAnp3yF/2019

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 https://cloud.mail.ru/public/CmS7/6Top5RKAL/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A8%D0%90/Riko/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8%20Riko/SIGMA_Prestige/

6 лет назад
webdancecolor
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

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