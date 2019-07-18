Сделать оформление тизера по макету

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки135 просмотров

Нужно перенести информацию с макета в дизайн и разместить красивым образом, чтобы можно было отправлять клиентам и они могли напечатать данную информацию на А4.

6 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Спасибо, Наталье, за сотрудничество с задачей справилась.
Благодарю за заказ, все хорошо!:)

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад