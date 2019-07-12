Предложить дизайн коробок для косметических мини зеркал

Будем поставлять продукцию, нужен дизайн коробок, крутой, модный, молодежный, стильный, современный, утонченный.

Пример дизайна как не должно быть http://prntscr.com/o609yh

Зеркала для которых нужна коробка прикрепила. Это мини зеркала, высота коробки 15 - 16 см, т.е. прям мини мини. их 4 зеркала + 5 зеркало (синяякоробка - коробку переделываем под новый стил, такой же как у мини зеркал)

Можете предложить дизайн нескольких вариантов

На коробках пишем название, вес нетто/брутто, размер упаковки, логотип, производитель.

в формате pdf прикрепила сами коробки