Предложить дизайн коробок для косметических мини зеркал

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  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок282 просмотра

Будем поставлять продукцию, нужен дизайн коробок, крутой, модный, молодежный, стильный, современный, утонченный. 

Пример дизайна как не должно быть http://prntscr.com/o609yh 

Зеркала для которых нужна коробка прикрепила. Это мини зеркала, высота коробки 15 - 16 см, т.е. прям мини мини. их 4 зеркала + 5 зеркало (синяякоробка - коробку переделываем под новый стил, такой же как у мини зеркал)

Можете предложить дизайн нескольких вариантов 

На коробках пишем название, вес нетто/брутто, размер упаковки, логотип, производитель.

в формате pdf прикрепила сами коробки 

6 лет назад
petrova_eugenie
Евгения 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
$45
3 дня
Благодарю!
Все отлично.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
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Дизайн продукции

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