Редактирование визитки

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Завершен4 заявки144 просмотра

Есть визитка (исходники тоже)

1. Нужно поменять адрес

2. На лицевой стороне вместо сайта указать инстаграм

3. Сайт перенести на вторую сторону

6 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Ответственный исполнитель, сделал работу очень быстро. Я получил то, что и ожидал увидеть! Спасибо!
Быстрая оплата, чётко поставленное тз Рад был работать с Максимом и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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