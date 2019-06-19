Сделать макет №1 из следующих по одной тематике: услуга по подбору белья (в магазин нижнего белья) Должно быть легко, стильно, современно в стиле логотипа. Шрифты без засечек. Вся полиграфия в едином стиле и ...
Редактирование визитки
Есть визитка (исходники тоже)
1. Нужно поменять адрес
2. На лицевой стороне вместо сайта указать инстаграм
3. Сайт перенести на вторую сторону
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