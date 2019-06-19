Дизайн листовки А5

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт25 заявок233 просмотра

Количество вариантов: 3 шт (чтобы выбрать лучший)

Линия реза: 148x210 мм

Листовка должна быть не ближе 2 мм от линии реза.

Текст листовки в файле pdf, в приложении к заданию.

6 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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