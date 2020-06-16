Сделать брошюру А4 для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок301 просмотр

Нужен дизайн брошюры, формат А4. Текст готов, пример оформления конкурента во вложении.

Фоновый цвет — бирюзовый.

В итоге должно быть 2 страницы (главная и разворот), на каждой 3 колонки (брошюра будет складываться на 3 части).

Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки, стоимость и ваши работы в подобном стиле.

5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Victory7773
25 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Заказывал у Виктории дизайн брошюры для последующей печати в типографии. Виктория выполнила заказ очень оперативно, как я и просил — буквально за 1 день. Работа качественная, цвета и шрифты подобраны отлично. Большое спасибо!
Было очень приятно с вами работать! Максим дал четкую задачу, был на связи и быстро оплатил работу! Спасибо!

Заявки фрилансеров

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