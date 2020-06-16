Есть готовый сайт, нужно сделать PDF-кит на базе данного дизайна . Информацию взять с сайта (50% кита) + новая информация которую добавим еще (нужен бриф) – (еще 50% кита). Структура маркетинг-кита и тексты – тоже часть разработки. ...
Сделать брошюру А4 для печати
Нужен дизайн брошюры, формат А4. Текст готов, пример оформления конкурента во вложении.
Фоновый цвет — бирюзовый.
В итоге должно быть 2 страницы (главная и разворот), на каждой 3 колонки (брошюра будет складываться на 3 части).
Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки, стоимость и ваши работы в подобном стиле.
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