Сделать брошюру А4 для печати

Нужен дизайн брошюры, формат А4. Текст готов, пример оформления конкурента во вложении.

Фоновый цвет — бирюзовый.

В итоге должно быть 2 страницы (главная и разворот), на каждой 3 колонки (брошюра будет складываться на 3 части).

Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки, стоимость и ваши работы в подобном стиле.