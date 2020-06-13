Дизайн меню кофейни

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Завершен12 заявок440 просмотров

Интересуют сроки в первую очередь

Меню для кофейни 1)размер 103 на 52 см. Текст с напитками плюс 9-12 картинок с напитками 

2)35 на 50 см текст (2разных экземпляраЗ) летнее меню, размер 73 на 106 см  около 12 картинок с летними напитками.

5 лет назад
guest_15918612624073
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Ооооочень рекомендую!!! Быстро, красиво, недорого. Огромное спасибо!
Отличный заказчик, было приятно сотрудничать. Интересный проект, желаю вам удачи в его реализации)

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