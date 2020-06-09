Очистить зарисовки карандашом и фломастером (Photoshop)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки838 просмотров

Изображения (9шт) размером А4 необходимо очистить от ненужных фонов, мусора. Подготовка к печати на плотной бумаге и дальнейшей продаже наборов для вырезания.

Программа Photoshop или подобные проги.

Примеры изображений вы видите в прикреплении.

Работа несложная.

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