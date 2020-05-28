есть файл ворд в нем есть таблицы , эта информация будет наноситься на металл и гравировка потом резка , я даю размеры табличек в см и файл ворд и под эти размеры нужно подогнать . ...
Отредактировать страницы журнала (иллюстрации + текст)
1. На фоне горного пейзажа надпись на полупрозрачном стикере красного цвета. Стикер убрать и нормально сопоставить цветовую гамму текста и фона.
2. Есть коллаж из фото и внизу текст в колонках обтекает круглую фотографию. Фото нужно переместить в коллаж, а текст в колонках выровнять.
3. Убрать лишние изображения на 30% с сохранением текста в приемлемой форме в 2-3 колонки.
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