Подогнать размеры таблицы в ворде под сантиметры

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Завершен1 заявка542 просмотра

есть файл ворд в нем есть таблицы , эта информация будет наноситься на металл и гравировка потом резка , я даю размеры табличек в см и файл ворд и под эти размеры нужно подогнать . цену впредложении 

5 лет назад
krinsl
Кирилл 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
все прошло отлично !
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Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад