Sfpdf файл с защитой от копирования перенести в pdf

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки769 просмотров

Есть программа Star force reader, через которую можно прочитать pdf книгу. Необходимо перенести 2 книги в обычные pdf файлы. Есть ключ к программе, но кол-во лицензий ограничено ограничено.

5 лет назад
guest_15916178405219
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