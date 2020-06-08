Портфолио компании

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Закрыт13 заявок1127 просмотров

Нужно профессиональное портфолио компании по ремонту гостиниц, с описаниями работ, для предоставления потенциальным заказчикам. Чтобы не давать просто визитки или буклеты. При встрече с владельцами или менеджерами гостиниц, обычно они просят портфолио. Не знаю как это должно выглядеть, но надеюсь у вас есть варианты портфолио на 2-6 страниц

5 лет назад
pit2808
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