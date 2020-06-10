Допечатная подготовка и печать pdf

Добрый день!

Есть PDF по 1 странице, нужно чтобы он печатался как брошюра на принтере с дуплексом.

Возможно по итогам нужно будет переверстать его.

Скрин приложил исходника.

Хотел получить консультацию, если не нужно переверстывать, а можно напечатать брошюру настройками программы или принтера.