Допечатная подготовка и печать pdf

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок690 просмотров

Добрый день!

Есть PDF по 1 странице, нужно чтобы он печатался как брошюра на принтере с дуплексом.

Возможно по итогам нужно будет переверстать его.

Скрин приложил исходника.

Хотел получить консультацию, если не нужно переверстывать, а можно напечатать брошюру настройками программы или принтера.

5 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Байыш
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Марина
 
53 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Нина
 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад