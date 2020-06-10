Нужно профессиональное портфолио компании по ремонту гостиниц, с описаниями работ, для предоставления потенциальным заказчикам. Чтобы не давать просто визитки или буклеты. При встрече с владельцами или менеджерами гостиниц, обычно они просят портфолио. Не знаю как ...
Визитка ОСАГО, КАСКО, ТО
В визитке должен быть телефон 📞 89857600260
адрес: г. Москва ул 50 лет октября д.4 оф 4
Инфо об услугах ОСАГО КАСКО ТО
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