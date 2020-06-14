Маркетинг кит компании по сайту

Есть готовый сайт, нужно сделать PDF-кит на базе данного дизайна . Информацию взять с сайта (50% кита) + новая информация которую добавим еще (нужен бриф) – (еще 50% кита). Структура маркетинг-кита и тексты – тоже часть разработки.

Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ

В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи

При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую

Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.