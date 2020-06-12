[Консультация] + Разработка/поиск шрифта.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок554 просмотра

Есть PSD-шаблон, нужно "причесать", привести к точному внешнему виду картинки (все исходники предоставлю после согласования условий).

Так же нужно будет настроить все через Smart-объекты для быстрого редактирования + найти или же перерисовать шрифт (в принципе все буквы есть)

Отвечу на все вопросы и подробности в личные сообщения. Жду именно Вас!

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