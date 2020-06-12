Нужно профессиональное портфолио компании по ремонту гостиниц, с описаниями работ, для предоставления потенциальным заказчикам. Чтобы не давать просто визитки или буклеты. При встрече с владельцами или менеджерами гостиниц, обычно они просят портфолио. Не знаю как ...
[Консультация] + Разработка/поиск шрифта.
Есть PSD-шаблон, нужно "причесать", привести к точному внешнему виду картинки (все исходники предоставлю после согласования условий).
Так же нужно будет настроить все через Smart-объекты для быстрого редактирования + найти или же перерисовать шрифт (в принципе все буквы есть)
Отвечу на все вопросы и подробности в личные сообщения. Жду именно Вас!
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