[Консультация] + Разработка/поиск шрифта.

Есть PSD-шаблон, нужно "причесать", привести к точному внешнему виду картинки (все исходники предоставлю после согласования условий).

Так же нужно будет настроить все через Smart-объекты для быстрого редактирования + найти или же перерисовать шрифт (в принципе все буквы есть)

Отвечу на все вопросы и подробности в личные сообщения. Жду именно Вас!