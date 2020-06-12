Внести исправления в макеты визиток и листовок

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Закрыт10 заявок458 просмотров

1.  Макет визиток

1.1 Необходимо исправить размер макета визиток для типографии.

Для файла макета визиток есть определенные требования, они стандартные для любой типографии. Необходимо исправить размер макета визиток для типографии требуемые (стандартные) размеры приведены в файле Информация о требования к макету с сайта типографии.jpg

 Как сообщил менеджер с типографии размер макета визиток не соответствует.

1.2. Изменить контакты:

номер телефона изменить на (915) 036-39-09

после слов Viber, WhatApp убрать номер телефона

2. Макет листовок

2.1. Изменить контакты:

номер телефона изменить на (915) 036-39-09

после слов Viber, WhatApp убрать номер телефона

Файлы по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/fL7f/4uyJtGm1T

5 лет назад
anna-nails
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Proskurin_Dm
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